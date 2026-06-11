えっ、本当に17歳？韓国の現役女子高生チア、意外なボリューム感に目が行く“へそチラ”私服姿

現役女子高生の韓国チアリーダー、ヤン・ヒョジュの近況投稿がファンを魅了している。

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ヤン・ヒョジュは最近、自身のインスタグラムを更新。飛行機の絵文字とともに「空港ショット」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、空港内の各所でカメラに向かってポーズを取るヤン・ヒョジュが写っている。クロップド丈のノースリーブトップスにタイトなブルーデニムを合わせたコーディネートで、アイスコーヒーを片手に自撮りなどをしている。

何より目が行くのはスタイルの良さで、タイト目なトップスからメリハリ感のあるプロポーションを堂々披露。華奢な肩のラインや引き締まったウエスト、透き通るような美肌も相まって、多くのファンを虜にさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「可愛い♡」「驚きの声しか出ない…」「本当にキュートだ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ヤン・ヒョジュInstagram）

ヤン・ヒョジュは2008年10月31日生まれの17歳で、2025年よりチアリーダーとしての活動を始めた。これまで男子プロバスケKBLの水原KTソニックブーム、女子プロバスケWKBLの新韓銀行エスバーズ、プロバレーVリーグ女子部のIBK企業銀行アルトスなどでチアを務め、現在はプロ野球KBOのLGツインズで活動している。