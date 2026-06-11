「多少喧嘩になってもいい」「もう一回、映像も含め見直したほうがいい」長友佑都が訴えた“悔しい思い”「目の色を変えないと」【日本代表】
「一人ひとりがあのときの映像も含め見直したほうがいい」
長友佑都はカタール・ワールドカップで味わった悔しさを、今も忘れてない。2026年６月10日（日本時間11日）、ベースキャンプ地のナッシュビルでの練習を終えたあと、39歳のベテランは熱い思いを述べた。
「４年間かけて僕らはここに来た。カタール・ワールドカップであれだけ悔しい思いをして、ここに来たってことを忘れちゃいけない。もう一回、本当に一人ひとりがあのときの映像も含め見直したほうがいいなと。やっぱり目の色を変えないと。相手も目の色を変えてくるんでね。（前回）優勝したアルゼンチンがすごかったですよね、目の色を変えて。あれぐらいの覇気を出していかないと、やっぱり優勝はできないですよ」
だからこそ長友は、今このタイミングでの“引き締め”を訴える。
「練習からガッとした、多少喧嘩になってもいいぐらい、ぶち当たり合えるみたいな、そういう関係や必死さがやはり大事になる。そこは作り出せるはずだし、選手ミーティングも含め大事です」
長友の唯一無二の覇気は、チーム全体に広がるか。オランダ戦まであと４日だ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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長友佑都はカタール・ワールドカップで味わった悔しさを、今も忘れてない。2026年６月10日（日本時間11日）、ベースキャンプ地のナッシュビルでの練習を終えたあと、39歳のベテランは熱い思いを述べた。
「４年間かけて僕らはここに来た。カタール・ワールドカップであれだけ悔しい思いをして、ここに来たってことを忘れちゃいけない。もう一回、本当に一人ひとりがあのときの映像も含め見直したほうがいいなと。やっぱり目の色を変えないと。相手も目の色を変えてくるんでね。（前回）優勝したアルゼンチンがすごかったですよね、目の色を変えて。あれぐらいの覇気を出していかないと、やっぱり優勝はできないですよ」
だからこそ長友は、今このタイミングでの“引き締め”を訴える。
「練習からガッとした、多少喧嘩になってもいいぐらい、ぶち当たり合えるみたいな、そういう関係や必死さがやはり大事になる。そこは作り出せるはずだし、選手ミーティングも含め大事です」
長友の唯一無二の覇気は、チーム全体に広がるか。オランダ戦まであと４日だ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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