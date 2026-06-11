「多少喧嘩になってもいい」「もう一回、映像も含め見直したほうがいい」長友佑都が訴えた“悔しい思い”「目の色を変えないと」【日本代表】

「多少喧嘩になってもいい」「もう一回、映像も含め見直したほうがいい」長友佑都が訴えた“悔しい思い”「目の色を変えないと」【日本代表】