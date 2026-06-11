　11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1200円安の6万3140円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万4179.27円に対しては1039.27円安。出来高は2万1280枚だった。

　TOPIX先物期近は3811.5ポイントと前日比38.5ポイント安、TOPIX現物終値比36.1ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63140　　　　 -1200　　　 21280
日経225mini 　　　　　　 63175　　　　 -1165　　　393093
TOPIX先物 　　　　　　　3811.5　　　　 -38.5　　　 13696
JPX日経400先物　　　　　 34460　　　　　-345　　　　 673
グロース指数先物　　　　　 707　　　　　 -15　　　　 848
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース