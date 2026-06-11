日経225先物：11日夜間取引終値＝1200円安、6万3140円
11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1200円安の6万3140円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万4179.27円に対しては1039.27円安。出来高は2万1280枚だった。
TOPIX先物期近は3811.5ポイントと前日比38.5ポイント安、TOPIX現物終値比36.1ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63140 -1200 21280
日経225mini 63175 -1165 393093
TOPIX先物 3811.5 -38.5 13696
JPX日経400先物 34460 -345 673
グロース指数先物 707 -15 848
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3811.5ポイントと前日比38.5ポイント安、TOPIX現物終値比36.1ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63140 -1200 21280
日経225mini 63175 -1165 393093
TOPIX先物 3811.5 -38.5 13696
JPX日経400先物 34460 -345 673
グロース指数先物 707 -15 848
東証REIT指数先物 売買不成立
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