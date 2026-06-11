「ボーナ残業地獄の47歳限界SE→退職漫画が実写ドラマ化！大逆転劇に「人生捨てたもんじゃない」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
今回は、47歳で転職を決めたTOME(@tome_ura)さんの漫画「100日後に退職した47歳」を紹介する。
■限界SEのリアルな絶望…「ボーナスなし」から始まった転機
システムエンジニアのTOMEさんは、連日の残業や徹夜、休日出勤を繰り返しながらソフトウェア開発に追われていた。クライアントの要望に応え続けるも、会社からの評価は低く「今期のボーナスはなし」と宣告され、ついに転職を決意する。
「初めは、会社であったいろいろなことを漫画にしてXにあげていました。ある日『100日後に退職する47歳』というタイトルの漫画を投稿したところ、いきなり拡散したので驚きました。ですので、2日目以降の内容はそれから考えました(笑)」
■漫画と現実がシンクロ？フォロワー激増で迎えた“本当の退職”
連載当初から会社への不満はあったものの、年齢的なハードルもあり、すぐに辞めるつもりはなかったという。
「すぐには辞めないけど、よい転職先が見つかったら考えてもいいかな、くらいに思っていました。しかし、漫画を続けていくにしたがって、だんだんと本当に退職する方向に気持ちが流れて転職活動も始めてしまいました」
結果的に、漫画の70日目付近を描いているときに実際の退職に至った。その理由を「漫画を描くことに少し会社への罪悪感があり、居づらくなったのかも知れません」と明かす。さらに、40代後半での決断には「職場との相性の悪さ」もあった。「自分は物静かなほうだと思うのですが、職場は少し体育会系というか、根性で問題を解決する雰囲気がありました。あとは『会社に評価されていないのでは』と感じてしまったことも大きいです」
■47歳からの再出発！まさかのドラマ化に「人生捨てたもんじゃない」
ソフトウェア業界での転職活動を通じ、TOMEさんは新しい技術を吸収し続ける必要性を痛感した。「最近は、AI関連の技術がすごい勢いで発展しているので、置いていかれないようにしようと思います。あと、競技プログラミングでスキルを磨いておくとよいと思いました。理由は漫画を読んでいただければわかります(笑)」
「映像化の話をいただいたのは、100日目をツイートした当日だったと思います。一時はもう実現しないのではないかと心配していましたが、今回ついに配信が開始されて素直にうれしいです。『人生、嫌なこともあればよいこともあるなぁ』と感じています」
苦境から一歩を踏み出し、思わぬ結末を手にしたTOMEさん。クラウドファンディングの支援者や制作スタッフ、主演のいしだ壱成さんらへの感謝とともに、物語は幕を閉じた。
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