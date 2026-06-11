プロ野球 セ・パ交流戦は10日、各地で6試合が行われました。

首位・阪神はソフトバンク打線の連夜の一発攻勢の前に逆転負け。伏見寅威選手の先制2点タイムリーでリードする展開も、柳田悠岐選手に反撃の一発を、近藤健介選手に2打席連続弾を浴びて敗れました。なお7回の攻撃では盗塁アウトの判定を巡り藤川球児監督がリクエストしましたが判定は変わらず。これに対し審判に抗議したため退場処分を受けています。

2位・巨人は楽天に快勝し、引き分けを挟んで6連勝&6月負け無しです。先発の戸郷翔征投手が9回無失点14奪三振で今季初の完封勝利。打線は序盤から着実に得点を重ね、終盤には浦田俊輔選手&松本剛選手の連続タイムリーや、ダルベック選手の2試合連続となる11号本塁打などで突き放しました。

6位・中日はロッテに今季初の2桁得点で大勝。初回から鵜飼航丞選手の先制タイムリーなどで一挙5得点の猛攻を見せました。3回は鵜飼選手が5号満塁ホームランを放ち、この試合3安打5打点の活躍。投げては櫻井頼之介投手が8回3失点で2勝目を手にしました。

6試合の結果、セ・リーグは巨人と中日の2チームのみが勝利。6連勝の巨人が首位に浮上し、2連敗の阪神が2位に後退しました。

＜6月10日の交流戦結果＞

◆日本ハム 4-2 DeNA

勝利【日本ハム】加藤貴之(6勝1敗)

敗戦【DeNA】石田裕太郎(3勝6敗)

セーブ【日本ハム】柳川大晟(2勝16S)

本塁打【日本ハム】大塚瑠晏3号、水谷瞬2号

◆巨人 7-0 楽天

勝利【巨人】戸郷翔征(3勝1敗)

敗戦【楽天】古謝樹(1勝5敗)

本塁打【巨人】ダルベック11号

◆西武 5x-4 広島

勝利【西武】佐藤隼輔(2勝1敗1S)

敗戦【広島】郄太一(2敗)

本塁打【広島】名原典彦2号、モンテロ6号

◆中日 11-4 ロッテ

勝利【中日】櫻井頼之介(2勝3敗)

敗戦【ロッテ】 毛利海大(2勝3敗)

本塁打【中日】石川昂弥4号、鵜飼航丞5号【ロッテ】山口航輝7号

◆オリックス 8-4 ヤクルト

勝利【オリックス】曽谷龍平(4勝3敗)

敗戦【ヤクルト】高橋奎二(1勝2敗)

本塁打【ヤクルト】オスナ3号

◆ソフトバンク 6-2 阪神勝利【ソフトバンク】松本晴(4勝2敗)敗戦【阪神】大竹耕太郎(2勝5敗)本塁打【ソフトバンク】柳田悠岐8号、近藤健介11号&12号