◇交流戦 ソフトバンク6―2阪神（2026年6月10日 みずほPayPay）

ソフトバンクの近藤健介外野手（32）は10日、2打席連続アーチの活躍で4連勝に貢献した。2―2の5回に勝ち越しの右中間11号ソロ。1点リードの7回には右翼ポール際に12号2ランを運んだ。1試合2本塁打は昨年9月20日のオリックス戦以来で自身6度目だ。チームは阪神戦で6発、3発と連夜のアーチ攻勢で6カード連続の勝ち越し。交流戦12勝2敗とし、12日にも2年連続12球団最多10度目の優勝が決まる。

決勝アーチもダメ押し弾も近藤のバットが生み出した。お立ち台では「後ろを打つ栗原が凄まじいので。負けないように頑張りました」と笑みを浮かべた。

まずは2―2の5回1死で阪神先発・大竹のチェンジアップを仕留めた。「前の2打席で思うように振らせてもらってなかったので。しっかり自分のスイングをすることを意識しました」。右中間テラス席に勝ち越しの11号アーチを描いた。

1点リードで迎えた7回1死二塁のチャンスでは横浜の後輩、左腕・及川のスライダーを右翼席へ。昨年8月5日のロッテ戦（ZOZOマリン）以来となる2打席連発の12号2ランでリードを広げた。8回にも右前打を放ち、今季4度目の猛打賞も記録。小久保監督は「近藤のバッティングは聞かないで。評論できない。レベルが違う」と恒例のコメントで称えた。

打撃談議を交わす4番・栗原が両リーグ断トツの19本塁打を放っている。「（自身が3番で）後ろにいるので僕でという勝負になり、迷いなく打席に立たせてもらってます。止まらない感じなので離されないようにしたい」。球界最高峰の打撃技術を誇る背番号3にとっても刺激となっている。

栗原に7本差をつけられているが、12本塁打はリーグ2位タイの数字。シーズン29発ペースで本塁打王に輝いた23年の自己最多26発超えも視野に入る。打点も同2位の40。こちらもキャリアハイの87打点（23年）を上回るペースだ。それでも現状に納得はしていない。「日々、模索しながら。まだ、たまたま感があるので。今日をきっかけに上がってくれたら」と自己分析する。

5日のDeNA戦で右足首付近に死球を受け途中交代した。同カードの残り2試合を欠場したが、「劇的に良くなったという感じです」と心配無用を強調した。これで復帰から2戦3発。4連勝に貢献し、10度目の交流戦優勝へチームを勢いづかせた。 （木下 大一）