巨人７−０楽天（交流戦＝１０日）――巨人が引き分けを挟んで６連勝で首位に浮上。

序盤から効果的に得点し、戸郷が自己最多の１４奪三振で２季ぶりの完封勝利。楽天は５連敗で自力優勝が消滅した。

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長嶋茂雄さんの一周忌に先発した前回登板は、頭部死球を与えて１４球で危険球退場。「迷惑をかけた」と雪辱に燃える巨人の戸郷が奪三振ショーを演じた。

初回、好調の１番佐藤を見逃し三振に仕留めたのが号砲。直球とフォークボールのコンビネーションがさえ、五回は太田、中島、佐藤を３者連続三振。六回は先頭に安打を許したが、平良を直球、浅村をフォークで連続三振に仕留めるなどして切り抜けた。三塁を踏ませず、自己最多１４奪三振で２季ぶりの完封を飾り、「僕の中で三振（の数）はいい指標」と喜んだ。

圧巻投球を支えたのは、自身が「投手にとって一番、８割を占めるくらい大事」と考えている「直球の質」の改善だろう。最も力を込めて投げるため、それだけ失投も増える球を「たとえ投げミスしても、打者にミスショットさせられるくらいの球質が必要」という揺るがぬ持論があった。

不振が続いた昨季以降、直球がキレを欠いた影響でフォークにも対応され、粘られる場面も多かった。だが、この日は甘い直球でもファウルを打たせ、続くフォークにバットが止まらないような空振りで三振を奪うなど、優位に投球を展開した。「ここ数試合、真っすぐのファウルがすごく目立っているし、空振りが多かったのもいい材料」と手応えを口にする。

巨人は引き分けを挟んで６連勝でセ・リーグ首位に浮上し、２０２３年以来の交流戦勝ち越しを決めた。「長く首位をキープして、優勝に向かっていければ」と力強く語る戸郷。エースの本格的な復調は、波に乗るチームをさらに勢いづけてくれそうだ。（佐野司）