「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）

大阪杯３着のダノンデサイルがダービー馬の意地にかけて再起を誓う。１０日の最終追い切りは栗東ＣＷを単走で６Ｆ８４秒６−３８秒６−１１秒７をマーク。終始鞍上の手は動かず、馬なりのまま走り切った。感触を確かめた安田師は「１週前に強い負荷をかけて、その後の雰囲気的に人の支配下に置いた方がいいかなと。きょうは精神と走りのバランスを確認し、またこの後の様子を見ながら、いかにいい精神状態でレースに向かえるかだけを考える」と追い切りメニューの意図を説明。あとはレースへ向けて最善を尽くす構えだ。

前走はスムーズなレースではなかった。「３着続きは歯がゆい思いです」と指揮官は唇をかむが、本来は器用な立ち回りが苦手なタイプ。それでも４角で進路がなくなる不利がありながら、最後まで脚を伸ばした底力は本物だ。「（昨年の）ドバイ遠征から期待に応え切れていない。馬に衰えは感じないし、期待に応える走りをして欲しい」とトレーナーは勝利を切望する。これ以上、負けていられない。２４年ダービー馬が群雄割拠のグランプリで復活Ｖを決める。