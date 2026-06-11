11日放送『惡の華』第10話より（C）「惡の華」製作委員会2026 （C）押見修造／講談社

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　テレビ東京で11日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の第10話が放送される。

【場面写真】家にお呼ばれ??作業する中西アルノ＆鈴木福

　原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。

　春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。

　第10話では、常磐（中西アルノ）が書く小説の主人公にかつての自分の姿を重ね、続きが見たいと言う春日の熱い思いに、常磐は小説を書き進めようと決意する。

　心を通わせ始めた2人。その帰り道、常磐と一緒にいた春日は佐伯と偶然再会。連絡先を交換することに。改めて会うことになり、お互いの近況を報告していると「仲村さんの代わりにあの子も不幸にするの？」と言われる。常磐との関係に変化が生まれる。