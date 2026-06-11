インスタグラム開設

フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪4位、世界選手権2大会連続メダルの千葉百音（木下グループ）が9日、インスタグラムの開設を報告。1枚の写真を添えた待望のニュースにファンからは歓喜の声が続出した。

千葉は笑顔で舞う写真とともに、「Instagramを開設させていただきました。よろしくお願いいたします 公式SNSは、このアカウントのみです」とつづった。

初出場のミラノ五輪で表彰台まであと一歩に迫る4位。世界選手権は2025年銅、今年は銀メダルを獲得した21歳。インスタグラム始動に、X上のファンも大喜びだ。

「百音ちゃんがインスタ開設 ずーーっと待っていたから嬉しい」

「千葉百音インスタ開設うれしーーー！！！！」

「新シーズンプログラム発表はこちらからかなぁ…楽しみ」

「これからもますます美しく強くしなやかに 応援してます」

「百音さんインスタ開設!? 早速フォローしてこなくては!!」

日本女子のエースとして長く牽引してきた坂本花織さんが2025-26年シーズンで現役を引退。21歳の千葉には次世代エースとして期待が懸かる。



（THE ANSWER編集部）