「一番ヒマな爺さんが一番忙しい私に用事を言いつける」再雇用シニアに絶望する女性

定年退職した社員がシニア再雇用などで同じ職場に戻ってくるケースは珍しくないが、その働き方や待遇を巡って、周囲が疑問を抱くこともあるようだ。

営業アシスタントして働く50代女性（年収350万円）から、「あ、この会社で頑張るのやめよう」と悟った瞬間についての投稿が寄せられた。女性の職場には、かつて大がかりなセレモニーを経て退職したはずのシニア社員が戻ってきたという。

新卒からも「下働きのおばさん扱い」を受ける事態に

女性は、そのシニア社員の振る舞いと、会社側の甘すぎる対応に不満しかない。

「（シニア社員が）2年も経たずにさっさとシニア採用で舞い戻ってぶらぶら会社に遊びにきています。一番暇な爺さんが一番忙しい私に用事をいいつけていきます」

さらに、業務の実態に見合わないと思われる特権まで与えられているようだ。

「しかも私より好待遇です。社用車を自家用車にして通勤します。しかも交通費も支給されています。このなあなあがまかり通る世界です」

こうした職場の対応は、新しく入ってきた若い世代にも影響を与えているという。

「また新卒で入ってきた社員は、入社早々から先輩社員を見習って同じくアシスタント職は粗末に扱って良いものを勝手に認識し下働きのおばさん扱いなどします」

特定のベテランへの甘やかしから、アシスタント職を軽視する風潮が定着してしまっているようだ。もちろんそのシニア社員が会社に一定の利益をもたらしている可能性もあるが、これでは真面目に働く意欲が失われてしまうだろう。

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