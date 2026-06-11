今日11日から明日12日は上空に寒気を伴った気圧の谷の影響で、大気の状態が不安定になるでしょう。今日11日は北海道や本州で内陸部を中心に雨や雷雨の所がありそうです。明日12日は関東の平野部でゲリラ雷雨に注意が必要です。

今週後半は広く大気の状態が不安定

上空に寒気を伴った気圧の谷が今日11日は西日本の日本海側まで南下し、明日12日は東日本や北日本を通過するでしょう。上空約5500メートルでマイナス15℃以下の寒気が西日本に、マイナス18℃以下の寒気が東日本や北日本に流れ込む見込みです。広い範囲で大気の状態が不安定となるでしょう。特に明日12日は北海道から関東で発雷確率が高くなります。

今日11日はにわか雨や雷雨に注意

今日11日は、北海道や東北は晴れ間が出ますが、午後は所々で雨や雷雨になるでしょう。関東も雲が多めながらも薄日が差しますが、午後は内陸部を中心に雨雲や雷雲のかかる所がありそうです。東海から九州はおおむね晴れる見込みです。ただ、近畿北部や中国地方では午後は落雷、竜巻などの激しい突風、ひょう、急な強い雨に注意が必要です。

明日12日は平野部でもゲリラ雷雨に注意

明日12日は都市部でも天気の急変に注意が必要です。北海道や東北は昼頃からあちらこちらで雨や雷雨になるでしょう。関東では平野部でもゲリラ雷雨の恐れがあります。都心周辺も天気の急変にご注意ください。東海から九州はおおむね晴れるでしょう。にわか雨は一部となりそうです。

雷雲が近づくサイン その時どうする?

外にいる時、雷雲が近づいているかどうか、誰にでも簡単にわかる方法があります。雷雲が近づくサインは3つ。「真っ黒い雲が近づく」「ゴロゴロと雷の音が聞こえる」「急に冷たい風が吹く」です。このような変化を感じたら、まもなく激しい雨が降ったり、雷が鳴ったりする恐れがありますので、すぐに安全な所へ避難してください。



雷雲が近づく時、避難する場所は、近くのしっかりした建物や、車の中が良いでしょう。木の下での雨宿りは、木に落ちた雷が人に飛び移ることがあるので、危険です。万が一、周囲に避難する場所がない時は、両足をそろえて、頭を下げてしゃがみ、両手で耳をふさぎましょう。



単独の雷雲による激しい現象は、30分から1時間程度で弱まることが多いです。スマホなどで雨雲レーダーをチェックするなど、最新の情報を確認しながら、安全な場所で雷雲が過ぎるのを待ちましょう。