◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム４―２ＤｅＮＡ（１０日・エスコンフィールド）

送球間に陥れた二塁ベース付近で、日本ハム・水谷瞬外野手（２５）は大きく跳び上がり喜びを爆発させた。同点で迎えた７回１死二、三塁。中川虎の甘く入ったフォークを捉え三遊間を破った。決勝の左前２点適時打。「気持ち的に今日は打てるなと思っていた。お立ち台に立つような気がしてた」と胸を張った。

５回には“確信歩き”で復活ののろしを上げた。左手首骨折から９日に復帰。１点を追う５回２死走者なし、ＤｅＮＡ先発・石田裕のカーブを捉える同点の左中間２号ソロ。打った瞬間、ゆっくり歩き始める会心の一撃を「（カーブを）狙ってました。確信しちゃいました（笑）。完全に格好つけてますね」と笑った。

交流戦男の面目躍如だ。２４年には交流戦最高打率４割３分８厘をマークしてブレイク。昨季も不振での２軍落ちから交流戦で１軍に復帰すると、打率３割、３本塁打５打点と結果を残した。新庄監督にも「水谷くんは交流戦男だから」と待望されていた男が、復帰２戦目で起用に応える活躍。「交流戦というより、時期。ここからの時期上がってくるイメージがある」とさらなる爆発を予告した。

チームは２４年８月以来、約２年ぶりの６連勝。同一シーズンでの交流戦６連勝は、１１年以来１５年ぶりの快進撃。新庄監督は「点を先に取っていけば、勝ち癖は今ついてるんで、勝てる雰囲気にはなってる」とうなずいた。パ・リーグ優位の交流戦で上位との差は詰まらないが、勢いを持続し食らいついていく。（山口 泰史）