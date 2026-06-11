◆宝塚記念追い切り（６月１０日、栗東トレセン）

第６７回宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神）の追い切りが１０日、東西トレセンで行われた。Ｇ評価は栗東・ＣＷコースでラスト１ハロン１０秒９をマークしたメイショウタバル。安田記念で最年長Ｇ１制覇を達成した武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝も、会見で「再更新できればいいですね」と話すなど気合十分だ。きょう１１日に枠順が確定する。

ため込んだエネルギーを、ラストで爆発させた。メイショウタバルは栗東・ＣＷコースで単走。楽な手応えで直線に向くと、持ったままで加速した。ゴール前で、闘志に一層火が付き、豪快なフォームで脚力をアピール。ラスト１ハロンは１０秒９を叩き出した。この日の最速タイをマークした同馬を調教後、武豊が石橋調教師とともに“出待ち”。騎乗はしていないが、相棒の鼻面をなでてねぎらった。

暴走ではない。道中は我慢が利き、頭を上げたがるしぐさも許容範囲。全体６ハロンは８３秒３と特段速くないが、これが示すのは、冷静なペースで脚をためたということだ。先週見せた、ゴール前で気を抜く面もなし。馬体はシャープで、大阪杯（２着）の出来を維持しており、石橋師は「状態に関しては、いいと判断している。抜群の動きをしているように思った」と胸を張った。

以前はテンションが上がりやすく、追い切り以外の調教でも折り合いを欠くことがあった。年齢を重ねるにつれ落ち着きが増し、指揮官は「そういう意味で成長がうかがえる」と“大人の余裕”を感じ取っている。

もちろん、レースでの不安はゼロではない。しかし、手綱を執るのは武豊だ。先週の安田記念は、シックスペンスで５７歳２か月２４日での最年長Ｇ１制覇を達成したレジェンド。トレーナーも「当日ゲートを切って、豊くんに任せるしかないと思っています」と信頼する。武豊自身も「（最年長記録を）再更新できればいいですね」と意欲十分だ。

勝てば１３、１４年のゴールドシップ、２０、２１年のクロノジェネシスに続く３頭目の連覇。ゴールドシップとの父子連覇となれば史上初の快挙だ。「タバルは一生懸命走ってくれると思いますし、そのような状態に持ってきました」と石橋師。春のグランプリで、再び主役に輝く。（水納 愛美）

武豊騎手「力を出し切るレースをしたいですね」

―石橋調教師からメイショウタバルの状態はどう聞いているか。

「変わらず、すごく順調と聞いています」

―２着だった大阪杯を振り返って。

「状態はすごくいいなと思いましたし、レースも自分の形で。タバルのスタイルのレースはできて、あと一歩だったんですけどね。勝った馬が強かったなという感じでした」

―宝塚記念は豪華メンバーがそろった。

「本当に強い馬がそろったなと。ただ、タイプ的に自分のレースをするだけという感じの馬なので、相手のことよりも、自分の馬をいかにしっかり走らせられるか、力を出せるかということに重点を置いていますね」

―連覇への意気込みを。

「タバルにとって今年の上半期の最大の目標のレースです。馬の方は状態が良さそうなので、昨年よりもメンバーは強いと思いますけど、力を出し切るレースをしたいですね」