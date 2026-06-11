timelesz橋本将生、『お姉ちゃんの翠くん』実写主演で『別冊マーガレット』登場「精一杯演じさせていただきます！」
■橋本将生＆ヒロイン・中島瑠菜、著者・目黒あむ氏からのコメント掲載
8人組グループ・timeleszの橋本将生が、12日発売の漫画雑誌『別冊マーガレット』7月号（集英社）に登場する。同雑誌の人気漫画『お姉ちゃんの翠くん』の実写映画化で主演する橋本とヒロイン役の中島瑠菜が誌面を飾り、著者・目黒あむ氏からのコメントも掲載する。
【動画】橋本将生＆中島瑠菜からコメントが到着
累計発行部数150万部（既刊11巻・電子版含む）を突破した同作は12月4日全国公開で実写映画化。これを記念して、雪代翠役・橋本、咲苗翠（愛称：スイ）役・中島、著者・目黒氏それぞれのスペシャルメッセージをカラー記事で紹介。さらに、最新47話も巻中カラーで掲載。今後も、同誌上で実写映画化情報を続々公開予定としている。
目黒氏は「未だにびっくりふわふわしてます…！ 橋本さんの超イケメンな翠くんと中島さんの超キュートなスイが今から楽しみです◆（ハートマーク） 菖、桃はもちろん、おもち＆ぴーちゃんもいます…！」（誌面抜粋）と期待を寄せる。
また橋本は「この度、雪代翠を演じさせていただきます、橋本将生です。原作ファンの方にも、この映画を観て良かったと言っていただけるよう精一杯演じさせていただきます！楽しみにしていてください！」とあいさつ。
中島は「咲苗スイ役を演じます、中島瑠菜です。作品の持つ可愛らしくて繊細な空気感や絵柄の魅力を大切にしながら、ツンとした一面もありつつ、愛らしさのある“スイちゃん”を演じられるよう、撮影を頑張りたいと思います。ぜひ楽しみにしていただけたらうれしいです」と呼びかけている。
8人組グループ・timeleszの橋本将生が、12日発売の漫画雑誌『別冊マーガレット』7月号（集英社）に登場する。同雑誌の人気漫画『お姉ちゃんの翠くん』の実写映画化で主演する橋本とヒロイン役の中島瑠菜が誌面を飾り、著者・目黒あむ氏からのコメントも掲載する。
【動画】橋本将生＆中島瑠菜からコメントが到着
累計発行部数150万部（既刊11巻・電子版含む）を突破した同作は12月4日全国公開で実写映画化。これを記念して、雪代翠役・橋本、咲苗翠（愛称：スイ）役・中島、著者・目黒氏それぞれのスペシャルメッセージをカラー記事で紹介。さらに、最新47話も巻中カラーで掲載。今後も、同誌上で実写映画化情報を続々公開予定としている。
また橋本は「この度、雪代翠を演じさせていただきます、橋本将生です。原作ファンの方にも、この映画を観て良かったと言っていただけるよう精一杯演じさせていただきます！楽しみにしていてください！」とあいさつ。
中島は「咲苗スイ役を演じます、中島瑠菜です。作品の持つ可愛らしくて繊細な空気感や絵柄の魅力を大切にしながら、ツンとした一面もありつつ、愛らしさのある“スイちゃん”を演じられるよう、撮影を頑張りたいと思います。ぜひ楽しみにしていただけたらうれしいです」と呼びかけている。