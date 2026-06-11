『君の好きは無敵』新キャスト解禁 本郷奏多が冷徹社長役 松本若菜＆佐野勇斗の前に立ちはだかる
2026年7月スタートのTBS系火曜ドラマ『君の好きは無敵』（毎週火曜 後10：00）に、本郷奏多、高嶋政伸、白石加代子が出演することが発表された。松本若菜演じる草壁杏奈と、佐野勇斗演じる瀬尾深月が世界的人気キャラクターの誕生を目指す物語に、新たな緊張感をもたらす重要キャストとして参加する。
【写真】甘美なキスシーンを演じる松本若菜
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした完全オリジナル作品。世界中で愛されるキャラクターを生み出してきたサンリオの取材協力のもと、“かわいい”も“好き”もよく分からない元コンサルタントの杏奈と、偏屈なキャラクターデザイナーの深月が、2人で世界的人気キャラクターづくりに挑むポジティブ＆パワフルラブコメディーだ。
本郷が演じるのは、キャラクター会社「MERRY」の社長・大三島匠。経営不振に陥っていた会社を大胆な改革でV字回復へ導いた人物だが、その手法は会社の理念を揺るがしかねないものでもある。杏奈と深月の挑戦にとって大きな障壁となる可能性を秘めた役どころだ。
本郷は「現場の“可愛い”に油断せず、存在感のある敵キャラとして演じていけたらと思います」とコメント。幼い頃からキャラクターに親しんできた自身の経験にも触れながら、作品への意気込みを語った。
高嶋が演じるのは、杏奈が足しげく通う洋食店「キッチン迫田」の店主・迫田勉。かつて杏奈がコンサルタントとして関わった人物で、彼女が自身の仕事や生き方と向き合うきっかけにもなった存在だ。高嶋は「人としての大切な事がいっぱい書かれた素敵な作品」と魅力を語り、「『蛇の道』と『ヒトの道』の戦いを笑いと涙で優しく包む作品」とアピールした。
また、白石が演じる門戸鞠子は、MERRY創業期から会社を支えてきた伝説的キャラクターデザイナー。会社の理念を最も深く理解する“生けるレジェンド”でありながら、その真意が見えないミステリアスな人物として描かれる。白石は「好きなものを信じる勇気が、誰かの未来を照らしていく」と作品のテーマに触れ、「火曜日の夜、そんな温かな物語を届けられれば」とコメントした。
それぞれ異なる価値観や信念を背負う新キャストたちが加わることで、杏奈と深月の挑戦はさらに複雑なものとなる。“かわいい”と“好き”の力が世界を動かす物語の中で、2人が何を生み出し、何を守り抜くのか注目が集まる。
【写真】甘美なキスシーンを演じる松本若菜
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした完全オリジナル作品。世界中で愛されるキャラクターを生み出してきたサンリオの取材協力のもと、“かわいい”も“好き”もよく分からない元コンサルタントの杏奈と、偏屈なキャラクターデザイナーの深月が、2人で世界的人気キャラクターづくりに挑むポジティブ＆パワフルラブコメディーだ。
本郷は「現場の“可愛い”に油断せず、存在感のある敵キャラとして演じていけたらと思います」とコメント。幼い頃からキャラクターに親しんできた自身の経験にも触れながら、作品への意気込みを語った。
高嶋が演じるのは、杏奈が足しげく通う洋食店「キッチン迫田」の店主・迫田勉。かつて杏奈がコンサルタントとして関わった人物で、彼女が自身の仕事や生き方と向き合うきっかけにもなった存在だ。高嶋は「人としての大切な事がいっぱい書かれた素敵な作品」と魅力を語り、「『蛇の道』と『ヒトの道』の戦いを笑いと涙で優しく包む作品」とアピールした。
また、白石が演じる門戸鞠子は、MERRY創業期から会社を支えてきた伝説的キャラクターデザイナー。会社の理念を最も深く理解する“生けるレジェンド”でありながら、その真意が見えないミステリアスな人物として描かれる。白石は「好きなものを信じる勇気が、誰かの未来を照らしていく」と作品のテーマに触れ、「火曜日の夜、そんな温かな物語を届けられれば」とコメントした。
それぞれ異なる価値観や信念を背負う新キャストたちが加わることで、杏奈と深月の挑戦はさらに複雑なものとなる。“かわいい”と“好き”の力が世界を動かす物語の中で、2人が何を生み出し、何を守り抜くのか注目が集まる。