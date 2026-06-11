モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。福岡を訪れた様子を投稿した。

「忙しい5月が終わりました ここ数日、ようやく福岡で撮った写真を整理する時間ができましたハート 中には素敵な現場の写真も入っています」とつづり、ボディーラインくっきりの白いTシャツ、黒のハーフパンツに、グレーのパーカを羽織った、おなかチラリコーディネートを公開した。

さらに「いつの間にか髪が腰まで伸びていました エクステと自分の髪がうまくなじんでいますよね 今日は髪をカットしてきました（3cmカット）」などと続け、思い出ショットを振り返った。

ファンやフォロワーからも「オシャレで素敵」「可愛すぎる」「とても美しい」「女神」などのコメントが寄せられている。

リン・シャンは台北市出身。16歳から芸能活動を開始。21年に台湾プロ野球楽天モンキーズのチア「Rakuten Girls」メンバーに約200人の参加オーディションから選出。「かわいすぎる台湾チアリーダー」としてSNSなどで注目を浴び、現在はインスタグラムのフォロワー数180万人超。台湾プロ野球の楽天モンキーズのチアなどで来日経験もあり、24年からは味全ドラゴンズのチア「ドラゴンビューティーズ」で活動するほか、台湾代表のチアも務める。台湾だけでなく、日本でも雑誌のグラビア掲載や写真集も発売。モデルやタレントとしてCMやテレビ番組に出演するほか、YouTube配信なども含めて幅広く活躍している。