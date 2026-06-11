『未解決の女』今夜最終回あらすじ “善良な市民”の驚くべき正体とは
俳優・鈴木京香が主演するテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜 後9：00）が、きょう11日に最終回を迎える。
【写真】肩を寄せ合い…仲良くクランクアップした鈴木京香＆黒島結菜
6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された人気シリーズ。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
■最終回（6月11日放送）あらすじ
『善良な市民』と名乗る人物（杉本哲太）からまたしても「特命捜査対策室」第6係（文書解読係）宛てに、未解決事件の捜査を依頼する手紙が届いた。『善良な市民』が新たに通報してきたのは、絵画講座に通う食堂の店員・広橋芳乃（大原優乃）が行方不明となっている件について。手紙には、芳乃が絵画講座の講師・大倉英行（福山翔大）によって殺害された可能性があると綴られていた上に、どこのものとも分からない《湖の風景画》を撮影した写真も添えられていた――。
鳴海理沙（鈴木京香）、陸奥日名子（黒島結菜）、夏目征也（宮世琉弥）、草加慎司（遠藤憲一）ら6係の面々は、捜査に着手。すると、大倉もなぜか２年前から行方不明になっていることが判明する。そんな中、娘を早く見つけてほしいと切望する芳乃の母・広橋泰子（戸田菜穂）ら家族の思いも受け、地道な捜査を続行した6係は、ついに大倉の居場所につながる情報を入手！ 一方、芳乃が作った食堂の手書きメニューを見た理沙は、その特徴的な文字に着目するのだが…。
その矢先、とんでもない緊急事態が発生する。大倉の居場所を突き止めるべく、夏目と草加が近隣住民に聞き込みをする中、単独で張り込みを続けていた日名子が大倉らしき男と遭遇。引き止めようと声をかけた途端、襲撃されてしまい…！
絶体絶命の危機に瀕した日名子の運命や、いかに？ そして…理沙ら6係が全力であぶりだす《あまりにも理不尽な事件の真相》と、『善良な市民』の驚くべき正体とは――。『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』、ついに完結！
【写真】肩を寄せ合い…仲良くクランクアップした鈴木京香＆黒島結菜
6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された人気シリーズ。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
『善良な市民』と名乗る人物（杉本哲太）からまたしても「特命捜査対策室」第6係（文書解読係）宛てに、未解決事件の捜査を依頼する手紙が届いた。『善良な市民』が新たに通報してきたのは、絵画講座に通う食堂の店員・広橋芳乃（大原優乃）が行方不明となっている件について。手紙には、芳乃が絵画講座の講師・大倉英行（福山翔大）によって殺害された可能性があると綴られていた上に、どこのものとも分からない《湖の風景画》を撮影した写真も添えられていた――。
鳴海理沙（鈴木京香）、陸奥日名子（黒島結菜）、夏目征也（宮世琉弥）、草加慎司（遠藤憲一）ら6係の面々は、捜査に着手。すると、大倉もなぜか２年前から行方不明になっていることが判明する。そんな中、娘を早く見つけてほしいと切望する芳乃の母・広橋泰子（戸田菜穂）ら家族の思いも受け、地道な捜査を続行した6係は、ついに大倉の居場所につながる情報を入手！ 一方、芳乃が作った食堂の手書きメニューを見た理沙は、その特徴的な文字に着目するのだが…。
その矢先、とんでもない緊急事態が発生する。大倉の居場所を突き止めるべく、夏目と草加が近隣住民に聞き込みをする中、単独で張り込みを続けていた日名子が大倉らしき男と遭遇。引き止めようと声をかけた途端、襲撃されてしまい…！
絶体絶命の危機に瀕した日名子の運命や、いかに？ そして…理沙ら6係が全力であぶりだす《あまりにも理不尽な事件の真相》と、『善良な市民』の驚くべき正体とは――。『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』、ついに完結！