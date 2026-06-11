ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が１１日、生放送された。

番組開始直後に恒例の「脳シャキ！クイズ」では「倍にすると分解してしまう植物は？」という問題が出され、出演者らが頭を悩ませた。

総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「漢字を分けるとか…」。江藤愛アナは「私は倍はかける、で分解すると分ける、で計算式で考えるのかな〜とか」とそれぞれ考え方はさまざまでなかなか答えが出てこない。

そこで古田敬郷アナが「私は植物を並べてみて、例えばチューリップチューリップ、ひまわりひまわりとか、梅梅とか」と発言。これに安住アナは「そうね〜、違うと思う」とキッパリ否定。

しかし吉村恵理子アナがひらめき「今のでわかりました」と右手を挙げた。それを見た安住アナは「じゃあそれなんだよ、ゴメン」と古田アナにおわび。「チューリップチューリップで出た？」と吉村アナに尋ねると、吉村アナは「はい、バラバラ…」とついうっかり“答え”を口にしてしまった。

これには安住アナ、江藤アナは「そういうことね！」とひらめき。「古田くん、疑って申し訳ない。あなたの考え方で合っていました」と改めて両手を合わせてわびた。

ちなみに答えは「ばら」だった。