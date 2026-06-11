レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの新田妃奈（26）が10日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。

「6／28（日）13:00〜 のDVDリリースイベントまであと3週間」とイベントを告知。レース素材で小面積の、バストが一部しか隠れていないランジェリーショット、美ヒップの際立つ白ビキニ姿の後ろ姿を披露した。

この投稿にフォロワーからは「goodプロポーション」「NICEショット」「エグい」「甘美な誘惑」とコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。同年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。