女優の池上季実子が１１日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。テレビ番組での近影が話題を読んでいることに言及し、理由を説明した。

池上は８日放送のＢＳフジ「クイズ！脳ベルＳＨＯＷ」にゲスト出演。４年５か月ぶりの登場となった池上は「ご無沙汰してます」と笑顔。ＭＣの岡田圭右から「どうですか最近？趣味であったり」と聞かれると、「最近やってないです。ちょっと今治療中です。体調を整えようと思って。好きなゴルフをやれるように」と話した。

その後は元気にクイズに参加したが、池上の歯が一部抜けていたように見えたことから、ネット上で「え？」「びっくり」と話題に。

これを受け、池上はＸで「皆さん、色々言ってくれて有難う御座います。顔はコロナの後遺症治療で、ステロイド投与中で、顔がパンパン、ムーンフェイス、なんです…（涙）治療が終われば治りますが今は治療優先で…ご容赦を！」と説明。

「そして、歯！本番直前になんと、差し歯取れちゃって…」と明かし、「気を付けてたけど皆様に解ってしまったのね…」とつづった。

この投稿に「直前で取れてしまわれたんですね！気になってしまって…すみませんでした」との声が寄せられると、池上は「どうする事も出来なくて…見つかっちゃった 驚かせてごめんなさい。私から皆さんにドッキリです（笑）失礼しました」とおちゃめに返信していた。