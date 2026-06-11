巨人・田中将大投手（３７）が１２球団勝利と日米通算２０４勝目を懸け、１１日の楽天戦（楽天モバイル）に先発する。移籍２年目で古巣とは初対決。登板前日は敵地で調整し「さまざまな思い出のある球場でまたこうして投げられることをうれしく思います」と気持ちを高めた。

楽天の絶対的エースとして１３年のリーグＶ＆日本一に貢献。２４年までの１１年間で数々の歴史を残してきた。仙台のファンに向けて「たくさん背中を押してもらったし、ユニホームがかわって当時とは違う思いを持っている方も、『久しぶりに田中が投げる試合を見られる』と思ってくれる人も、本当にさまざまな方がいらっしゃると思う。自分は楽しみにしてきた。チームを勝利に導けるように投げたい」と思いを込めた。

在籍最終年は１登板で未勝利。開幕ローテ入りした今季はここまで９先発で３勝２敗、防御率２・７９と復調を印象づけている。白星こそつかめなかったが、前回４日のオリックス戦（東京Ｄ）も加入後最長タイ７回１失点と好投。「いい状態にある」と自信を持ってマウンドに上がる。いろいろな思いは当然あるが「マウンドに上がる前に断ち切ります」と巨人の勝利のためだけに腕を振る。

勝てば自身３年ぶりのシーズン４勝目。「ナイスピッチングで本当に良かった」と第１戦で白星を飾った則本に続くことを誓った。