【カンザスシティー（米ミズーリ州）１０日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯第１戦で森保ジャパンと対戦するオランダ代表が１０日、ベースキャンプ地初日のトレーニングを行った。

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オランダ代表のＤＦファンダイク（リバプール）が森保ジャパンについて言及した。

選手を代表してメディア対応に応じた３４歳の世界的ＤＦは、第１戦で対戦する日本について「日曜日（１４日）に非常に難しい試合が待っている、私は心からそう思っている」とコメント。「日本の選手は質がとても高い上に、規律あるチームだ。優れた選手が多くいる」と警戒した。

カタールＷ杯でドイツとスペインを破り、森保一監督の第２次政権でも親善試合でドイツ、ブラジル、イングランドを破った日本。クーマン監督も「チーム全体、そして１つ１つのポジションを研究している」と日本を“徹底分析”していることを明かしており、ファンダイクは油断なく、リスペクトを込めて戦うことを強調。「最後（決勝）まで行くことが目標だ」と力を込めた一方で「まずは日本戦だ。先のことを考える余裕なんてない」と言い切った。