ダウ平均は９５３ドル安 イラン情勢に再び警戒感 米ＣＰＩの反応限定的＝米国株概況
NY株式10日（NY時間16:20）（日本時間05:20）
ダウ平均 49918.78（-953.33 -1.87%）
S＆P500 7266.99（-119.66 -1.62%）
ナスダック 25169.50（-509.32 -1.98%）
CME日経平均先物 63490（大証終比：-850 -1.34%）
きょうのＮＹ株式市場は売りが強まり、ダウ平均は９００ドル超の大幅安となった。イラン情勢に再び警戒感が高まっており、ＩＴ・ハイテク株中心に利益確定売りが強まった。特に半導体株への売り圧力が強まり、重しとなっていたようだ。
トランプ大統領がイランとの交渉について「時間がかかり過ぎている」と不満を示し、さらなる対応を示唆したことで、中東情勢への警戒感が再び高まっている状況。大統領は、「米国がイランを非常に激しく攻撃する」と再攻撃に言及していた。これを受けて原油相場が上昇し、ＷＴＩは９０ドル台を回復。
半導体株は過去５営業日のうち４営業日で下落し、週明けに一時反発したものの、再び戻り売りが強まっている。市場では、１２日金曜日に予定されるスペースＸの史上最大規模のＩＰＯが半導体株の調整要因になっているとの見方も出ている。特に個人投資家を中心に、大きく値上がりした半導体株を売却してスペースＸへの投資資金を確保する動きが出ているという。
取引開始前に米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表になり、概ね予想通りではあったものの、コア指数の前月比が０．２％の上昇と予想を下回ったことで、利上げ期待は一服。ただ、ＦＲＢのタカ派姿勢を正当化する内容に変わりはなく、年相の利上げ期待に変化はない。ただ、エコノミストからは今回がインフレ上昇のピークになる可能性があるとの指摘も出ていた。
ただ、今回の調整は、ＡＩブームを背景とした急騰相場の反動との見方はなお多い。ストラテジストは「ここ数週間の上昇は、特にメモリーや半導体分野に集中していた。市場全体を押し上げてきた原動力だったが、あまりにも急激に上昇したため、現時点では天井感がある」と指摘している。
一方、「これは企業業績や事業環境の悪化を意味するものではないと考えている。ただ、市場心理がかなり過熱しており、その反動として調整が起きているように見える」との見方も示していた。
ｅコマースでのペット用品販売を手掛けるチューイ＜CHWY＞が決算を受け下落。２７年度通期の売上高見通しを下方修正した。決算説明会でアクティブ顧客数の純増が従来の想定レンジの下限寄りになる見通しを示したことも嫌気されている。
スーパー・マイクロ＜SMCI＞が大幅安。前日引け後に７０億ドル規模の増資計画を発表したことが嫌気されている。ＡＩサーバーに対する顧客からの注文履行に必要な部品を購入するため、株式関連の資金調達を通じて７０億ドルを調達する計画。
地中海料理レストランのカバ＜CAVA＞が５日続伸上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の８５ドルから９０ドルに引き上げた。
天然ガスおよび電力サービスのブラック・ヒルズ＜BKH＞が上昇。ワイオミング州シャイアンで進めている大規模データセンタープロジェクトの進展を発表したことが材料視。
レストラン運営のクラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアー＜CBRL＞が決算を受け大幅高。１株利益が予想外の黒字に転換した。ガイダンスも公表し、通期の売上高およびＥＢＩＴＤＡの見通しを上方修正した。
アルミのアルコア＜AA＞が下落。アルミナ事業がペルシャ湾から西オーストラリア州にかけて発生している複数の混乱の影響を受けており、今四半期は同事業が赤字に陥る見通しだと明らかにした。
ダウ平均 49918.78（-953.33 -1.87%）
S＆P500 7266.99（-119.66 -1.62%）
ナスダック 25169.50（-509.32 -1.98%）
CME日経平均先物 63490（大証終比：-850 -1.34%）
きょうのＮＹ株式市場は売りが強まり、ダウ平均は９００ドル超の大幅安となった。イラン情勢に再び警戒感が高まっており、ＩＴ・ハイテク株中心に利益確定売りが強まった。特に半導体株への売り圧力が強まり、重しとなっていたようだ。
トランプ大統領がイランとの交渉について「時間がかかり過ぎている」と不満を示し、さらなる対応を示唆したことで、中東情勢への警戒感が再び高まっている状況。大統領は、「米国がイランを非常に激しく攻撃する」と再攻撃に言及していた。これを受けて原油相場が上昇し、ＷＴＩは９０ドル台を回復。
半導体株は過去５営業日のうち４営業日で下落し、週明けに一時反発したものの、再び戻り売りが強まっている。市場では、１２日金曜日に予定されるスペースＸの史上最大規模のＩＰＯが半導体株の調整要因になっているとの見方も出ている。特に個人投資家を中心に、大きく値上がりした半導体株を売却してスペースＸへの投資資金を確保する動きが出ているという。
取引開始前に米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表になり、概ね予想通りではあったものの、コア指数の前月比が０．２％の上昇と予想を下回ったことで、利上げ期待は一服。ただ、ＦＲＢのタカ派姿勢を正当化する内容に変わりはなく、年相の利上げ期待に変化はない。ただ、エコノミストからは今回がインフレ上昇のピークになる可能性があるとの指摘も出ていた。
ただ、今回の調整は、ＡＩブームを背景とした急騰相場の反動との見方はなお多い。ストラテジストは「ここ数週間の上昇は、特にメモリーや半導体分野に集中していた。市場全体を押し上げてきた原動力だったが、あまりにも急激に上昇したため、現時点では天井感がある」と指摘している。
一方、「これは企業業績や事業環境の悪化を意味するものではないと考えている。ただ、市場心理がかなり過熱しており、その反動として調整が起きているように見える」との見方も示していた。
ｅコマースでのペット用品販売を手掛けるチューイ＜CHWY＞が決算を受け下落。２７年度通期の売上高見通しを下方修正した。決算説明会でアクティブ顧客数の純増が従来の想定レンジの下限寄りになる見通しを示したことも嫌気されている。
スーパー・マイクロ＜SMCI＞が大幅安。前日引け後に７０億ドル規模の増資計画を発表したことが嫌気されている。ＡＩサーバーに対する顧客からの注文履行に必要な部品を購入するため、株式関連の資金調達を通じて７０億ドルを調達する計画。
地中海料理レストランのカバ＜CAVA＞が５日続伸上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の８５ドルから９０ドルに引き上げた。
天然ガスおよび電力サービスのブラック・ヒルズ＜BKH＞が上昇。ワイオミング州シャイアンで進めている大規模データセンタープロジェクトの進展を発表したことが材料視。
レストラン運営のクラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアー＜CBRL＞が決算を受け大幅高。１株利益が予想外の黒字に転換した。ガイダンスも公表し、通期の売上高およびＥＢＩＴＤＡの見通しを上方修正した。
アルミのアルコア＜AA＞が下落。アルミナ事業がペルシャ湾から西オーストラリア州にかけて発生している複数の混乱の影響を受けており、今四半期は同事業が赤字に陥る見通しだと明らかにした。