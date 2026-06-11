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岡村隆史（ナインティナイン）が、男性には理解できない女性の美容代について率直な疑問を口にしたところ、なるみから思わぬカウンターパンチが飛び出し……。

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『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）では、大阪人のリアルなお金事情を調査した。20代から50代のファミリー層において、夫の毎月のお小遣いは平均で2万7049円。そのうち、趣味に平均1万6942円かけていることがわかった。

一方、妻側の最も多かったお金の使い道は美容代だが、夫の約7割が妻の美容代はいくらか知らないという結果に。口出し無用の“ブラックボックス”との意見も見られた。実際、街の夫婦にインタビューした際、「ネイルと美容院で3万円」「化粧水1万4000円」といった値段にほとんどの夫が驚いていた。

とはいえ、妻が美容にかける金額は月平均9238円と、夫の趣味代のおよそ半分だった。これにはスタジオの男性陣から「ほんまですか？」との声があがりつつ、岡村は「俺らそこ分かれへんから」と一旦引き下がる。

これになるみが「そこまで興味ないやろ？」と問いかけると、岡村から「ほんまのこと言って、化粧水あんなにいる？」との本音が飛び出した。

岡村は女性が様々な化粧水や美容液を使い分けていることが理解できないよう。美容のために数種類の化粧水を使っていることに対し、思わずイジるような発言を続けてしまう。 すると、なるみがすかさず…「そんなんばっかり言うんやったら、奥さんに黙ってることテレビでバラしたろか」と反撃。

岡村は即座に「やめてくれ！」と悲鳴を上げると、「こういうところも放送してほしくない！誰か友達がテレビ見て（妻に）連絡する！」と焦り、スタジオの笑いを誘った。

なるみの反撃はこれだけでは終わらない。「男は趣味で癒やされるけど、奥さんいつ癒やされてると思う？」「ゴルフ行くのも土日やろ？」「その間子供どうしてんの？」と、スタジオの男性陣に次々と問いかける。共働きで家事や仕事をこなし、休日には子どもを遊びに連れて行く妻たちの負担を指摘され、スタジオの男性陣は何も言い返せなくなってしまった。

すると岡村が一転、「だから化粧水ぐらいええんちゃうの？」と美容代への理解を示したのだった。

なお、なるみの一言をきっかけに岡村ら男性陣が次々と態度を変えた模様は、6月8日に放送された『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）で紹介された。

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