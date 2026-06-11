北中米ワールドカップの開幕を直前に、日本テレビ「news zero」では、4人の日本代表選手に注目。前回大会でドイツ、スペインを相手に2得点を挙げた堂安律選手は、優勝へ向けて「ゴールへのこだわり」を強調しました。

1日も欠かさないシュート練習と理想の“ハチ”

堂安選手といえば、右45度の得意な“堂安ゾーン”からの一発。そんなシュートには『ハチ』の秘訣がありました。

まず堂安選手が口にしたのは、ゴールへのこだわり。目標とするベスト8に惜しくも届かなかった前回大会から、「数字にシビアに向き合おうと思ってこの3年半はやりましたし、ゴール前で得点を取ることは自分の強さなので。こうやったら得点入るよねというのが頭の中でちょっとずつわかってきた。日本を助けたい思いは前回大会よりも強い」と話しました。

普段から練習後の5分から10分を使い、シュート練習に励むそうで、「サイドネットめがけて何本も打つ。それを毎日続けることによって、『目をつぶっても入る』くらい体にしみつけて。それは今も続けています」と飽くなき反復練習でつけた自信を明かしました。

目標はワールドカップ通算4得点の本田圭佑選手を超える、5得点。「5点取りたい。あと3点。僕が3点取らないと優勝はないと思います」と言葉を強める堂安選手が、意識するのが“ハチ”です。この言葉が意味するのは、「8割の力で蹴り、10割威力を出す」こと。決して力むことなく芯を食ったシュートを放つことを理想に掲げ、所属するブンデスリーガでも24-25シーズンにはふた桁得点を記録するなど、着々と結果を残し続けてきました。

ドリブルでも新境地＆警戒するオランダ代表戦士とは？

シュートを磨き続ける堂安選手ですが、ゴール量産へ向けては、ドリブルも欠かせません。「1対1ではがせる選手がいると、チームは本当に助かる。特に(所属する)フランクフルトで、1対1ではがしてほしいと良く求められているので、この1年はよりそこもこだわりながらプレーしている」と話しました。

これまで左利きを生かした、中へ切り込むドリブルを得意としてきた堂安選手ですが、今大会では「縦の駆け引き」の重要性を強調。代表でともに汗を流す、久保建英選手や中村敬斗選手のプレーからも学んでいるそうで、縦の選択肢を増やすことで、相手ディフェンダーを惑わせ得点の機会を創出します。

さらに、対戦国の注目・警戒選手として、オランダ代表のコーディ・ガクポ選手(現リバプール)の名前を挙げました。

堂安選手とガクポ選手は、かつてオランダリーグのPSVでともにプレーした間柄。今大会でもマッチアップする可能性が大いにある中、「(オランダは)個で圧倒してくるチームなので、そこで食らいつくことで1%でも勝つ確率を上げる」と話し、虎視眈々と勝利を狙います。

(6月8日放送 日本テレビ「news zero」を再構成)