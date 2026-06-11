優勝争いは順当なら準決勝で対戦するFIFAランク1位のフランスと2位のスペインが軸になる。

フランスは前回得点王のエムバペにデンベレ、オリセら攻撃陣が超強力。スペインは故障明けのヤマル次第で4大会ぶりの優勝も夢ではない。

連覇を狙うアルゼンチンはメッシがどこまで状態を整えられるか。ポルトガルも41歳のC・ロナウドに加え、バランスが整った布陣で上位を狙う。イングランドはケーンを軸に戦力が充実。ブラジルはビニシウスに加え、ネイマールが勝負どころで存在感を示せるか。

優勝を狙う日本は決勝トーナメント1回戦で対戦が予想されるブラジル、モロッコ、フランスの強豪を破れば勢いに乗れそうだ。ノルウェーの怪物FWハーランドはチームが勝ち上がれば得点王が視界に入る。

【北中米大会メモ】

☆3カ国共催 カナダ、米国、メキシコで初の3カ国共催。出場国も32から48に拡大。従来の倍の32チームが決勝トーナメントに進む。全試合数は64から104に大幅増。

☆1次リーグ 48チームが12組に分かれて各チーム3試合を戦う。各組上位2チームと3位のうち成績上位8チームが決勝T進出。順位決定方法は（1）勝ち点（2）当該チーム間の勝ち点（3）同得失点差（4）同総得点。（2）〜（4）で複数チームが並んだ場合はそのチームのみで再度（2）〜（4）を適用。以降は（5）組内得失点差（6）同総得点（7）反則ポイント（8）FIFAランクの順。

☆飲水タイム 天候や気温にかかわらず全試合で飲水タイムを設ける。前後半とも22分あたりで試合が3分間中断され、追加タイムに加算される。従来は禁止だったボードなどを使った戦術確認も認められる。

☆○秒ルール スローインやゴールキックで選手が故意に再開を遅らせたとみなされた場合は主審が5秒をカウントし、違反時は相手にスローインやCKを与える。GKが8秒以上ボールを手で保持すると、相手にCKが与えられる。

☆一発退場 差別的発言を隠すために口を覆って相手と口論した選手、判定に抗議してピッチを離れた選手は一発退場となる。