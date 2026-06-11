中央競馬の上半期を締めくくるグランプリ「第67回宝塚記念」（14日、阪神）の最終追い切りが10日、東西トレセンで行われた。昨年の覇者メイショウタバルはCWコースでラスト1F（200メートル）10秒9と豪快に伸び、万全の仕上がりを誇示。史上3頭目の連覇、初の“父子連覇”へ視界良好だ。先週の安田記念を制した武豊（57）は宝塚記念6勝目に挑む。同レースは11日に出走馬と枠順が決定する。

【武豊に聞く】

――前走大阪杯（2着）を振り返って。

「状態は凄くいいなと思ったし、レースもタバルのスタイルの競馬ができた。あと一歩。勝った馬が強かった」

――今回も豪華メンバーがそろう。

「強い馬がそろったな、と。でも、タイプ的に自分の競馬をするだけ。相手のことより、自分の馬がいかに力を出せるかに重点を置いている」

――逃げにはこだわらない？

「昨年もああいう形（逃げ切り）で結果が出ている。形が決まっているので。幅が広がればいいけど、まだ難しい部分もあるのかな」

――日曜の天気予報は曇り。馬場については？

「前回もいい時計で走っている。タイムが速くなるとどうとかではないけど、道悪になれば他が苦にする分、さらにいいのかな」

――ファン投票は2位の支持。

「ファンが多いと改めて感じたので、その気持ちに応えたい。関係者にとっても上半期の締めくくり。連覇を目指していいレースをしたい」