フィギュアスケート男子で五輪2大会連続金メダルを獲得しプロとして活動する羽生結弦さん（31）と、人気デュオ「ゆず」の特別コラボレーションが実現した。ゆずが東日本大震災15年に合わせて制作したNHKの震災伝承ソング「幾重」に乗せ、自らの振り付けで情感たっぷりの演技を披露した。

羽生さんは500回以上も楽曲を聞き込むなど本気の準備を経て、全力で舞った。ポップス独特のリズム感に、フィギュアスケートを溶け込ませた準備期間は約2カ月。青い衣装で華麗なジャンプやハイドロブレーディングを行った演技を終え、「いろんなものに寄り添っていかなきゃ、誰かの何かになれるようにとずっと滑っていた。その分、凄い緊張してプレッシャーもあったが、やり切れた」と語った。

震災から15年、その記憶や教訓を次世代につなごうとNHKが企画した。羽生さんは「あの出来事がなければ良かった」という本音も明かすが、さまざまな経験や出会いが「自分の人生に含まれている感覚がある」と語る。「あれを経験した上で、僕たちはいろんなことを学んで変わっていった。前に進む力をある意味では手にした」と話した。

演技の模様は、11日とあす12日の午後6時10分からNHK宮城県域放送の「てれまさ」内で放送予定。インターネット配信サービス「NHK ONE」でも視聴可能となる。