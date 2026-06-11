敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打2打点でチームの12-3の勝利に貢献した。7回には敵地ファンから「ショウヘイは下手くそだ」というチャントが送られたが、その打席中に撮られた1枚の写真がこの試合の球団のベストフォトに選ばれ、話題に。日本人ファンからも喝采の声が上がった。

左翼スタンドに虹がかかっていた。

大谷は2-2の7回、無死一、三塁のチャンスで打席に立つと、敵地のライト側からは「Shohei sucks! Shohei sucks!（ショウヘイは下手くそだ）」というチャントが鳴り響いた。さらに、今度は「overrated!（過大評価だ）」のチャント。すると、捕手の三塁牽制悪送球の間に三塁走者が生還した。大谷は直後に適時二塁打を放ち、相手ファンを黙らせた。

ドジャース公式Xは日本時間午後12時ごろ「今夜のベストフォト」と記し、バッターボックスに立つ大谷を後方から捉えた1枚の写真を公開した。レフトスタンドの奥には綺麗な虹がかかっていた。コメント欄では米ファンから絶賛の声が上がっていたほか、日本のファンからも喝采の声が上がった。

「大谷さんの打席、素敵な写真」

「なんだ、神か…」

「雨が降っていたからあり得ることではあるけど、すごいタイミング」

「もうズルいくらいに絵になります」

「いいことありそう」

「まるで映画のワンシーンみたい」

大谷は10日（日本時間11日）の同カードで、先発登板が予定されている。



（THE ANSWER編集部）