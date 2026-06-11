次期Galaxy S27シリーズでは「Galaxy S27 Pro」が新たにラインナップへ加わり、従来の3モデルから4モデル構成になるとみられています。このProモデルは画面サイズがコンパクトでありながら、カメラ性能などはUltraモデルとほぼ同等になると予想されています。

そのGalaxy S27 Proについて、バッテリー容量はS26 Ultraと同等の5000mAhになるとの噂が報じられています。

リーカーのKro氏によれば、Galaxy S27 Proの画面サイズは約6.5インチで、5000mAhのバッテリーを搭載する見込みとのことです。

すでにGalaxy S27 Proは6.47インチの画面でSペンには非対応であると複数の情報源が伝えており、画面サイズに関する驚きはありません。ただし、バッテリー容量に関するリークは、おそらく今回が初めてです。

Galaxy S27 Proの画面はGalaxy S26 Ultraの6.9インチよりも0.4インチ小さくなりますが、バッテリー容量が5000mAhであれば両者は同じということになります。画面が小さければ消費電力も抑えられると予想されるため、次期チップの省電力性能が向上すれば、バッテリー駆動時間はかなり長くなる可能性が高そうです。

もっとも、Galaxy S27 Ultraのバッテリー容量は6000mAh以上になるとの噂もあります。そのために新技術が採用されるのであれば、S27 Proに5000mAhのバッテリーが搭載されても不思議ではないでしょう。

これらのリークが本当であれば、次期Galaxy S27シリーズは一日中使ってもバッテリー残量に余裕があるスタミナが注目の的になるかもしれません。

Source: Kro(X) via: Notebookcheck

Image: Samsung

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