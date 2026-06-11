【巨人記録室】戸郷翔征が１４Ｋ完封 交流戦では杉内以来１４年ぶり球団２人目
◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）
戸郷（巨）が１４三振を奪い完封勝利。完封は２４年８月１４日対阪神戦以来通算７度目。２ケタ奪三振は、２３年９月８日対中日戦で１１三振を奪って以来通算１０度目。２ケタＫ＆完封は自身初になる。
この日は１４奪三振。巨人投手では昨年４月２２日対中日戦で１４Ｋの井上以来。井上は８回１失点で先発途中降板。１試合１４奪三振以上で完封した巨人投手は（カッコ内数字は奪三振数、名は名古屋、イはイーグルス、アはアトムズ）
投手 年・ 月・日 相手
沢村栄治３６・１１・１９対名（１４）
沢村栄治３７・１０・２対イ（１５）
大友 工５４・７・１０対神（１４）
高橋一三６９・５・３１対ア（１４）
江川 卓８２・４・１０対中（１４）
斎藤雅樹８５・１０・２０対ヤ（１４）
桑田真澄９４・８・１３対神（１６）
メ イ００・５・１７対広（１４）
上原浩治０５・６・３０対ヤ（１４）
杉内俊哉１２・５・３０対楽（１４）
戸郷翔征２６・６・１０対楽（１４）
杉内以来１４年ぶり１０人目。交流戦は杉内に次いで２人目だ。
巨人で１試合２ケタ奪三振を１０度以上は３５度で最多の槙原寛己をはじめ１７人目。区切りの２ケタＫを完封で飾った。（福山 智紀）