勝利を喜ぶ戸郷翔征（カメラ・小林　泰斗）

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◆日本生命セ・パ交流戦　２０２６　楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）

　戸郷（巨）が１４三振を奪い完封勝利。完封は２４年８月１４日対阪神戦以来通算７度目。２ケタ奪三振は、２３年９月８日対中日戦で１１三振を奪って以来通算１０度目。２ケタＫ＆完封は自身初になる。

　この日は１４奪三振。巨人投手では昨年４月２２日対中日戦で１４Ｋの井上以来。井上は８回１失点で先発途中降板。１試合１４奪三振以上で完封した巨人投手は（カッコ内数字は奪三振数、名は名古屋、イはイーグルス、アはアトムズ）

　投手　　年・　月・日　相手

沢村栄治３６・１１・１９対名（１４）

沢村栄治３７・１０・２対イ（１５）

大友　工５４・７・１０対神（１４）

高橋一三６９・５・３１対ア（１４）

江川　卓８２・４・１０対中（１４）

斎藤雅樹８５・１０・２０対ヤ（１４）

桑田真澄９４・８・１３対神（１６）

メ　　イ００・５・１７対広（１４）

上原浩治０５・６・３０対ヤ（１４）

杉内俊哉１２・５・３０対楽（１４）

戸郷翔征２６・６・１０対楽（１４）

　杉内以来１４年ぶり１０人目。交流戦は杉内に次いで２人目だ。

　巨人で１試合２ケタ奪三振を１０度以上は３５度で最多の槙原寛己をはじめ１７人目。区切りの２ケタＫを完封で飾った。（福山　智紀）