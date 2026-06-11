◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）

スポーツ報知評論家の宮本和知氏が「新戸郷」に太鼓判だ。戸郷翔征投手（２６）が５安打、１４奪三振完封で３勝目。チームをセ・リーグ単独首位へ導いた。投手コーチ時代に戸郷を指導した宮本氏はかつてとは異なる右腕の新しい投球スタイルに大きな期待を寄せた。

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これぞ戸郷といったピッチングだった。２月、キャンプの時に「今年は力感なく打者の手元でくるボールを目指しています」と聞いていたけど、完成形が見えたんじゃないかな。優勝するためには戸郷の復活が絶対に必要。だから最後までいかせたと思うし、チームの士気も上がる。

フォークはいい時と同じで高低、強弱と自在に投げ分けができていた。変化球がよくて真っすぐも生きた感じだね。ボールの軌道をうまく使い、直球を投げたら、次は同じ高さからフォークで落として空振りを取っていた。と、思ったらカーブ、スライダーで初球ストライクを取りにいったり。直球も最後まで打者を差していた。質がよくなったんだと思う。今季２勝したことで、余裕があるというか、楽しんでいるように見えた。

大城とのコンビがいいよね。大城ってチームではオアシスというか、癒やし系というか、そういった存在でもあるんだけど、今の戸郷には力が入りすぎず合っている。実際、今季先発した６試合全て捕手は大城だ。勝てない時は１球１球考えすぎていた。この日は打者が時にタイムを要求するほどテンポも速く、それがリズムにもつながっていた。

私が投手コーチ時代に出てきて頑張ってくれた。私の中で一番気になるし、一番見ている投手。今までは「ぶん投げ」のイメージだったけど、これが「新戸郷」だね。

（スポーツ報知評論家）