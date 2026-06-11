【ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表は１０日、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で初練習を行った。

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この日の全体練習開始前には、８日から合流したＭＦ南野拓実が全体ミーティングの場で話をする場面があったという。チャレンジャー精神で戦うことの重要性などが伝えられ、初のＷ杯に臨むＧＫ鈴木彩艶も「チャレンジャーの気持ちで挑めというのは言われて、たしかに強豪と戦ってきた時も常にチャレンジャー精神を持ってやってきた。その気持ちが大事だなっていうのは、自分は感じた部分があったので、いいスピーチを聞けて気が引き締まった」と感謝。長期離脱によってＷ杯は選外となった南野の存在について、改めて鈴木彩は「プレーしたい気持ちがある中でサポートに回ってくれたところで、この代表に賭けている思いが強いんだなと感じましたし、そういった選手の分もしっかりとした戦いを見せないといけない」と引き締めた。