「まさに昨日、チームで話し合ったところ」堂安律が明かした日本代表の“引き締め”「もう１回要求し合おうと」

「まさに昨日、チームで話し合ったところ」堂安律が明かした日本代表の“引き締め”「もう１回要求し合おうと」