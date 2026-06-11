「人生で初めて着けた」長友佑都が“日の丸ヘッドバンド”をお披露目！「W杯の熱量やいよいよ感が出てきた」

「人生で初めて着けた」長友佑都が“日の丸ヘッドバンド”をお披露目！「W杯の熱量やいよいよ感が出てきた」