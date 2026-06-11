◇MLB ドジャース12-3パイレーツ(日本時間10日、PNCパーク)

ドジャースのフレディ・フリーマン選手がパイレーツ戦で2安打を放ち、通算2500安打を達成。試合後のロッカールームで、チームメイトに熱いメッセージを送る様子が球団SNSを通して公開されました。

試合は同点の7回にドジャース打線が爆発。大谷翔平選手のタイムリーなどで11-2と大きくリードを広げると、2アウト1、3塁からフリーマン選手が初球を捉え、1点タイムリー。この安打で通算2500安打の大台に到達しました。ドジャースは7回に一挙10得点。12-3の白星を飾りました。

ドジャースの公式インスタグラムでは、試合後にフリーマン選手がロッカールームで仲間に熱いスピーチをする動画を公開。「エリック(・ラウアー)があれだけのピッチングをしてくれて、僕たちはそのまま勢いに乗って10点も奪った。これこそがチーム野球の醍醐味だ」とチームメイトを称賛します。

ブレーブスでメジャーデビューし、2022年からドジャースでプレー。チームの大黒柱である36歳は、「ここ5年間、君たちと一緒に過ごせたことは、本当に光栄だった。年を重ねても、毎日が楽しいんだ。2週に1度は家族と離れて球場に来て、ひたすら頑張り続けるのが楽しいんだ。辛いこともある。でも、このクラブハウスに君たちのような仲間がいるからこそ、チームを組んで、その一員でいられるのが楽しいんだ」と秘める熱い思いを明かしました。

さらに今後については、「ドック(ロバーツ監督の愛称)が言ったように、あと500安打を目指そう」と次なる大台3000安打を見据えました。