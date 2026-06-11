ザギトワの透明感あふれるショットに注目が高まっている(C)Getty Images

フィギュアスケート女子で2018年平昌五輪金メダリストのアリーナ・ザギトワが現地時間6月8日までに、自身のインスタグラムを更新。最新の姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】「なんて美しい！」話題となったザギトワの白いドレス姿

今回公開されたのは、上品なレースをあしらった純白のシースルードレス姿でゴルフ場と見られる場所を裸足で歩いているカットだ。

髪はボブに切りそろえ、背景とあいまって神秘的な雰囲気も漂わせているとあって、フォロワーの間からは「この写真撮影は本当に似合う」「白いドレスを見て最初に思ったのは、もしかして結婚した？」「この優しさが似合う」「魅力的でとても美しい」「チャーミングで優しい」と反響を呼んでいる。



24歳を迎えたザギトワは最近ではパートナーと見られる男性との2ショットを公開するなど、話題を集めていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]