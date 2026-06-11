第１７５回芥川賞、直木賞の候補作が１０日、発表され、直木賞にオードリーの若林正恭（４７）の小説「青天（あおてん）」など５作がノミネートされた。選考会は７月１５日に都内で開かれる。

「青天」は、若林が学生時代に部活で行っていたアメフトをテーマにした青春小説。自身が高校３年生だった１９９９年を舞台に、弱小高の「アリ」こと中村昴が強豪校に敗れた後、自分自身のふがいなさにもがき続ける中で再び競技と向き合う姿が描かれる。「アオテン」はアメフト用語で「試合中にあおむけに倒されること」を指す。

初小説だが、文筆家としては２０１３年の初エッセー「社会人大学人見知り学部 卒業見込」がベストセラー。１８年の「表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬」は第３回斎藤茂太賞を受賞し、３冊目の「ナナメの夕暮れ」が４２万部超と実績を残してきた。

今作も期待度が高く、発売前に重版が決定。すでに累計発行部数２９万部の大ヒット中。若林は「とにかくアメフトが好きで夢中で書いた作品なので、直木賞の候補作に選ばれるとは思ってもいませんでした。主人公のアリが、想像よりずっと力強く、遠くまで走っていくなあと。『そのまま直木賞にぶち当たってこい』と背中を見守る気持ちです」とコメントした。

過去に直木賞候補になった芸能人には、ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩのＳａｏｒｉ（藤崎彩織名義で「ふたご」）やＮＥＷＳの加藤シゲアキ（「オルタネート」と「なれのはて」の２回）らがいる。受賞した作詞家のなかにし礼さんや芥川賞作家のピース・又吉直樹に続く快挙となるか、注目される。