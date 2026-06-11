▼インビンシブルパパ（佐々木）併せ馬で反応を確かめるというリクエスト。動きは良かったです。洋芝は走っているし、少し軟らかい馬場が理想。あとは他馬との兼ね合いですね。

▼ウイングレイテスト（松岡）去年（11着）より状態は良さそう。前回までの2走が凄く具合が良かったし、美浦でしっかりつくって息はできています。

▼クラスペディア（小崎）馬場が重たくなった時間帯でもスピードの乗りが良くてパワフルに動けていた。具合はいいですよ。この馬の持ち味を生かす競馬ができれば。

▼シュタールヴィント（宮内助手）併せ馬で動きは良かった。輸送の疲れで右にもたれる面があるので、レース当日までに修正していきたいと思います。

▼ジョーメッドヴィン（横山琉）重たい感じもなくいい動き。前走はもう一列前で運びたかったけど、脚をためる競馬ができたのは良かったです。

▼ダノンマッキンリー（池添）馬の少ない時間帯に馬場入りをして、前日に比べるとイレ込みはましだった。口向きの難しいところはあるけど、動き自体は良かったです。

▼ピューロマジック（北村友）馬の後ろで外から並びかけるという指示。力みが強くて、あまりメリハリがつかない感じでした。

▼ポッドベイダー（鴻巣助手）しまいだけ反応を確かめる追い切り。楽に動けていたと思いますし、状態はキープしています。少しでも時計がかかった方がいいと思います。

▼モズナナスター（宮内助手）併せ馬でいい動きだった。輸送で少し硬さが出たので、レースまでに回復していければ。