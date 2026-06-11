ウイング「シンクロブラトップ」で夏も快適♪機能性に優れた人気ブラトップをチェック

暑さや湿気が気になる夏は、インナー選びも快適さを重視したいもの。ワコールが展開する「ウイング」の人気シリーズ「シンクロブラトップ」は、アンダーゴムによるしめつけ感を軽減しながら、美しいバストシルエットを叶えるブラトップとして多くの女性から支持されています。今回は、夏を快適に過ごせる吸汗速乾タイプとクールメッシュタイプの魅力をご紹介します。

夏の悩みに応えるシンクロブラトップ

2019年の発売以来、シリーズ累計出荷枚数200万枚（※1）を突破した「シンクロブラトップ」。

ワコールが実施したアンケート調査（※2）では、夏のブラトップ選びで「素材」を重視する人が43.1％にのぼり、吸汗速乾性や通気性への関心が高いことが分かりました。

また、夏のブラトップに対する不満として、「カップがムレる」「べたつく」「ニオイが気になる」といった声も多く寄せられています。

こうした悩みに応えるため、シンクロブラトップシリーズでは機能性を強化したアイテムを展開しています。

（※1）期間：2019年4月～2025年12月

（※2）調査期間：2026年4月1日～13日 調査対象：女性1,238名（20～60代） 調査手法：ワコールメンバーズへのアンケート

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ラクなのに美しいシルエットを実現

シンクロブラトップ最大の魅力は、アンダーゴムのない設計によるラクな着ごこちです。しめつけ感を軽減しながらも、左右一体型の成型カップが自然で美しいバストラインを演出します。

さらに、バック部分はアンダーゴムのないフリーカッティング仕様。背中の段差が気になりにくく、すっきりとした後ろ姿を叶えてくれます。

ラクさときれい見えを両立した、まさに下着メーカーならではのこだわりが詰まった設計です。

夏におすすめの2タイプをチェック

シンクロブラトップ（吸汗速乾タイプ）



価格：2,970円（税込）

吸汗速乾素材を採用し、汗ばむ季節もさらっと快適。カップ部分以外の裏打ちには通気性のよいメッシュ素材を使用しています。

さらに接触冷感機能も備えているため、背中までひんやりとした着ごこちを楽しめます。

サイズ：S／M／L／LL／3L／4L（カラー：BE／BL／CB／IV／PI）

※WEB限定カラー・サイズの展開あり。

シンクロブラトップ（クールメッシュタイプ）



価格：3,410円（税込）

涼しさを重視したい方におすすめなのがクールメッシュタイプ。身生地と汗取り部分には、吸汗速乾・通気性・接触冷感・抗菌防臭性を備えた薄手のメッシュ素材を使用しています。

さらに、パンチング加工を施した成型カップにより通気性を高め、汗取り付きの脇高設計で汗対策もサポート。暑い季節でも快適な着用感を叶えてくれます。

サイズ：M／L／LL（カラー：BL／CR／GY）

まとめ

夏のインナー選びでは、快適さとシルエットの美しさをどちらも妥協したくないですよね。

「ウイング」のシンクロブラトップシリーズは、しめつけ感を抑えながらもきれいなバストラインを演出し、さらに吸汗速乾や通気性など夏にうれしい機能も充実♡

暑さが本格化するこれからの季節に向けて、自分にぴったりの一枚を選んでみてはいかがでしょうか。