女優で歌手の大竹しのぶ（68）が10日放送のNHK AM「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・00）に出演。24年に出演したフジテレビ系ドラマ「海のはじまり」の撮影を振り返った。

同ドラマはSnow Manの目黒蓮が主演で「5月から入って、9月の頭くらいまで撮影があった。真夏に海ですよ。海を歩いて、深刻な話とか悲しい話をするワケですよ。海に入るワケじゃないんですよ、でも真夏日ですよ。8月ですよ。そういう撮影をずっとしていました」とし「本当に辛かったですね」と振り返った。

いろんな場所で撮影をするため、朝5時に起きて7時にはスタジオに入り、という日々を送っていたという。大竹は「私でさえ結構ハードだなと思っていましたけど、主役の目黒蓮くんとか、本当に本当に大変だったと思います。私は“早いよ〜”とか“眠いよ〜”とか言うんですけど、蓮くんは絶対言わないんですよ。本当に偉いなと思います。ちょっと言ってよっていうくらい、全く何も言わなくて」と語った。

ある時、大竹は「1回だけ私は、スタッフさんがあまりにもかわいそうだと思って、プロデューサーに一回キレたって言ったらおかしくは…ないか。怒った？抗議した？文句言った？…そう意見を言った。みんなのこともうちょっと考えて、スケジュール、もう少しなんとかなりませんか？って言った。私は、スタッフさんとか寝てないこの状況で、もちろん制作側としたらいいものを作りたいからカット数も多くなっちゃうし、監督の意見としてはね。あと、忙しい人たちのスケジュールでやっているので、大変だっていうのはわかるんですけど、やっぱりまず、スタッフさんの体調とかを、何とか事前にもうちょっと考えてくれないかと直談判いたしました」と明かした。

すると、目黒は「しのぶさんに言わせてごめんなさい」と大竹に言ったとし「本当にできたヤツだなあって」思ったという。また、次の日のスタジオでの撮影前に、「蓮くんがちょっといいですかって。きのうしのぶさんが言ってくれたと思うんですけど、僕がう言うべきことをしのぶさんに言わせてしまったこと、そして、とにかくみんながこういうハードな状況だけど、一生懸命いい作品を作りたいと思うので、僕はより一層頑張りますので、みなさんも頑張って欲しいと思うので、どうぞ、残りあと1カ月だけど、よろしくお願いしますって言って、あいさつしたんですよ。またみんなで頑張ろうって」と語り、「怒ることもいいことだったんだなと思って。たまには意見を言うというか、交換しあう、物申すというのも大事なことなんだなと思いました」と語った。

そのおかげもあり「本当に最後までさよならするの寂しかったし、スタッフさんとも本当に、その後も違う仕事で会ったりすると、あの時大変だったですね〜って、凄い仲間同士になったなあって感じがありますね。本当に忘れられないドラマになりました」としみじみ。

現在、目黒はカナダで、真田広之が主演とプロデュースを務め、エミー賞18部門を制覇したドラマ「SHOGUN 将軍」シーズン2の撮影をしているが、「海のはじまり」で大竹の孫役を演じた泉谷星奈との写真を送るなど、交流を続けているという。大竹は「大変だったことを乗り越えた仲間だからこそ、ほかのドラマとは違うつながりを持てて、今は、出られて本当に良かったなと思っております」と言いながらも「でも本当に暑かったんだよ」と笑っていた。