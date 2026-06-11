サッカー日本代表で主将を務めるMF遠藤航（33）の父・周作さん（60）が10日までにスポニチへ特別手記を寄せた。息子・航は左足甲にあるじん帯の断裂を乗り越え、3度目のW杯に臨む。術後のリハビリの際に会った際の様子やこれまでの有言実行を振り返り、エールを送った。（取材・構成 滝本 雄大）

いよいよW杯が始まりますね。W杯開幕のちょうど4カ月前、左足甲を負傷しましたが、私は「航なら大丈夫だろう」と思い、心配はなかったです。航が帰国して手術を終え、リハビリに励んでいた3月8日、ホテルへ会いに行きました。その時からW杯から逆算してやるべきことをやっていました。表情を見た時に「これは（W杯に）間に合うな」と感じました。予想通りです。

航は中学生の頃から「プロになりたい」「日本代表になりたい」「プレミアリーグでプレーしたい」と言ってきました。今回は日本代表のキャプテンとして「W杯優勝」を目標に掲げています。口にした夢を全て実現してきた人間。中学生当時は夢半分だったかもしれないけど、しっかりと実現してきた姿を見てきました。だから今大会、優勝するんだろうなと思っています。

浦和からシントトロイデン（ベルギー1部）へ移籍が決まった18年夏、航が渡航する前に実家へ寄った時のことです。「俺は航がプレミアリーグに行くまで見に行かないよ」と伝えました。その言葉の裏には「夢を実現してみせなさい」という本心がありました。それは航も分かっていたと思います。そして23年夏、シュツットガルト（ドイツ1部）からリバプール移籍で夢を実現。私も約束を果たすため、24年3月に渡英し、マンチェスターCとの首位攻防戦を現地観戦しました。その試合ではクラブ選定のマン・オブ・ザ・マッチに選出されましたが「これくらいはやれるだろうな」と、驚きはありませんでした。

夢といえば、昨年6月からは航が立ち上げた留学支援プログラム「SEKAI NI WATARUプロジェクト」で子供たちの夢を後押しする姿を見てきました。次男の暁が代表理事として兄弟で協力し、私も保護者プログラムコーチとして携わっています。航と暁、字は異なりますが、海の向こうで輝いてほしいという共通の思いを込めました。プロジェクトを通し、その思いを継承してくれたこと、素直に感謝したいです。

この4年間、航は夢を現実にするためにやるべきことを全てやってきたはず。W杯開幕4カ月前のケガは想定外だったかもしれないけど、それを乗り越えることも含めてW杯優勝のために必要なことをやったと思います。あとは戦うだけです。ベストを尽くして頑張ってください。航がワールドカップを掲げてくれることを信じて応援しています。

◇遠藤 周作（えんどう・しゅうさく）1966年（昭41）2月23日生まれ、茨城県日立市出身の60歳。IT企業で働く傍ら、少年サッカーを15年間指導。現在はリタイアし、サッカー観戦と登山を楽しむ。

《休日返上自主トレ》日本代表の活動がオフだった9日、MF遠藤はナッシュビル市内の拠点で休日返上の自主トレを行った。先月31日の壮行試合アイスランド戦後初めてスパイクを履いてピッチで調整。ジョギングやスプリントを繰り返し、長谷部コーチらとロンド（鳥かご）で軽快に動いた。2月に手術した左足甲とは別の部位に違和感があり別メニュー調整が続いていたが、8日の全体練習に参加。14日の1次リーグ初戦オランダ戦へ順調に回復している。

メンターとして同行しているMF南野拓実（モナコ）も練習施設を訪れた。昨年12月に負った左膝前十字じん帯断裂から復帰に向けたリハビリを実施。ジョギングで汗を流し、充実の表情でチームバスに乗り込んだ。