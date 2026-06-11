◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人の橋上秀樹監督代行（６０）の采配がズバリとはまった。１番では浦田、２番では松本を起用し、初回は無安打で先制。相手の楽天は１０日、三木肇監督（４９）の休養を発表し、塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務めることが決まった。監督代行同士の対決は１２年ぶりだったが、楽天コーチ時代に選手だった塩川を指導した橋上監督代行に軍配。敗れた楽天は自力での優勝が消滅した。

仙台で躍動した「ウラマツ」コンビに巨人・橋上監督代行は拍手を送った。「初回もノーヒットの１点ですから。ああいうのも足が絡まないと難しい。いい形で機動力が使えている」。試合開始直後に死球で出塁の浦田が二盗、松本が進塁打の二ゴロ、岸田の二ゴロで先制した。１番・浦田が適時打を含む２出塁２盗塁。２番・松本も適時打を含む２安打１盗塁と打線に勢いをつけた。

特に浦田は交流戦出場１２試合で８盗塁と量産。リーグ単独トップの１７盗塁となった。橋上監督代行は「あれだけ二遊間がいない時に頑張ってくれましたから」と吉川、泉口が故障などで不在の間の奮闘を評価し、積極的に使ってきた。打撃面でも、最近５試合連続安打でその間、打率４割２分９厘。起用に応えるたびに自信をつけ、交流戦前に２割３分５厘だった打率は２割６分９厘まで上昇した。

この日から楽天・三木監督が休養。塩川監督代行とＮＰＢでは１２年ぶりの「監督代行対決」となった。楽天コーチ時代の０５年から５年間、コーチと選手の関係だった。メンバー表交換では「塩川とは一緒にやっていましたので」と笑顔で言葉を交わした。「始まってしまえば、そんなこと考えずに」と勝負に徹し、１５安打８得点した前日と同じ打順で臨んで快勝した。

９回２死一、二塁では７点リードでは異例の外野前進守備を指示した。「最後もチームで、点差ありましたけど、何とか完封させようという守備隊形を取りました。期待に応えてくれました」。ベンチも投手も野手もチーム一丸だ。最後の打者・村林を遊ゴロに抑えて１３４球で完封勝利を飾った戸郷を絶賛した。

２分けを挟んで６連勝で６月は８戦無敗。交流戦９勝３敗２分けで勝ち越しを決め、貯金８でセ・リーグ首位に浮上した。「まだ順位どうのこうのより交流戦４試合残っていますので。そこをまずしっかりやりきる。目の前の１勝を１個ずつ積み重ねていくことは変わらない」と強調した。

好調の要因は投打の状態アップに加え「スコアラーも含めた対策が少しずつ形になってきたと思います」とスタッフにも感謝。橋上巨人に強烈な追い風が吹いている。（片岡 優帆）