◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人が戸郷翔征投手（２６）の快投で今季初の単独首位に立った。初回からキレのある直球、フォークを中心に自己最多１４奪三振、２年ぶりの完封。１３４球を投げきって３勝目を挙げ、完全復活を印象づけた。

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伝統ある巨人軍のプライドを胸に―。戸郷は取材を大事にしている。「僕が話した言葉はファンや後輩たちも見て『戸郷さんってこんなふうに思うんだ』って感じると思う。だからこそ、責任をもって話さないといけない」という理由だ。

ファンに届ける言葉を大事にしているからこそ、ミスターの言葉の数々が心に残る。「長嶋さんが話す一言は本当に強い。『我が巨人軍は永久に不滅です』という、そういう言葉の数々がジャイアンツを伝統的なものにしている。本当に敬うところがある」。先輩方が築き上げてきた伝統こそ、巨人軍のかけがえのない財産だ。

「僕らがそれを潰すわけにいかない。この球団に入った以上は、それが当たり前だしやらなきゃいけない」。ジャイアンツの軸となる選手としての矜持（きょうじ）だ。（水上 智恵）