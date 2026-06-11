【ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表は１０日、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で初練習を行った。

本番モードが少しずつ高まる中、５度目のＷ杯となるＤＦ長友佑都は、日本から持参した、日の丸の国旗と数字の「５」と記された白の特製ヘアバンドを着用して練習を行った。練習後、長友は「かっこいいでしょ。人生初めてなんで、ああいうのつけたの。慣れないですけど、まあハチ巻きつけて出国してたんで、まあまあまあ馴じんでたでしょ」と笑顔で話し、「タイミングは全然考えてなかったんですけどね。でも、ナッシュビルに入って、Ｗ杯の熱量といよいよ感が出てきたんで。ちょっと気合入れて今日つけたいなっていうところで」と、ヘアバンド導入の経緯を説明した。

自らを駆り立てるだけではなく、実際の使用感にも好感触を抱いた。「本当ははちまきつけて試合したいんですけど、多分このあれ（結び目のあまり）がどうなるかわかんないんで、ヘアバンドだとね（大丈夫）。日焼け止め塗って、汗出ると結構目染めるんですよね。今日つけてやったんですけど、１回も染みなかったんで、そういう意味でもめちくちゃいいなと思います」と語り、本大会での導入についても「感触良かったんで、いいなと思いましたよね。試合でももちろん状態良ければつけたいなっていうところがあるんで。本当は、はちまきをつけてやりたいんですけどね」と話した。

チームは１０日から３日間、ナッシュビルで直前調整し、１２日の練習後には第１戦オランダ戦が行われるダラスへ移動する予定となっている。長友も「モンテレイ入ってからもいい練習はできてたんだけど、今日の練習もすごく締まったＷ杯らしい練習ができたなという印象ですね」と手応えを口にした。