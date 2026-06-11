◇交流戦 オリックス8―4ヤクルト（2026年6月10日 京セラD大阪）

オリックスが連勝で、3カードぶりの勝ち越しを決めた。1点リードの5回に打者一巡で1イニング今季最多の7得点。8番・山中の一振りが、猛攻を呼び込んだ。

「なかなか思うようなスイングができていなかったので、なんとか3打席目のチャンスこそは…と思って」

初回から毎回得点圏に走者を置きながらも、4回までに8残塁。5回も無死一、二塁から杉本、来田の連続三振で重苦しくなりかけた雰囲気を、直前の2打席は凡退していた2年目の若武者が振り払った。2球で追い込まれながらも郄橋の4球目、150キロ直球を左前適時打。相手左腕を降板に追い込み、その後の4者連続適時打につなげた。

得点圏で12打数7安打、打率・583と無類の勝負強さを発揮。先月20日の今季初昇格してから存在感を放ち続けている背番号50は、「先を見ずに、目の前の試合、1打席1打席を必死に戦っているだけ」と訪れたチャンスに必死だ。

岸田監督も「あの一本で一気にたたみかける流れを作ってくれた」と称賛する一打で、2日連続で敗れれば4位転落の危機を回避。日々のリフレッシュ法には「ないですね。Hランプが一番の疲労回復です」と笑うバットマンが、故障者続出の野手陣に新風を吹き込んでいる。（阪井 日向）