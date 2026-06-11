◇交流戦 広島4―5西武（2026年6月10日 ベルーナドーム）

広島のエレフリス・モンテロ内野手（27）が10日、起死回生の球団通算9000号を放った。西武戦（ベルーナドーム）で、2点を追う9回2死から代打で左翼へ出場20試合、64打席ぶりの6号同点2ランだ。試合は、しかし、延長10回に救援した高太一投手（24）が決勝点を献上し、2試合連続今季5度目のサヨナラ負け。交流戦は3勝9敗1分けとなり、5試合を残して4年ぶりの負け越しが決定。今季ワーストタイの借金12となった。

快音に弾かれた打球は赤ヘル党の歓声と、レオ党の悲鳴に乗って敵地の左翼最前列に吸い込まれた。まさに起死回生、まさに値千金の一撃。2夜連続サヨナラ負けの重い空気が漂う中、モンテロは気丈に振り返った。

「もちろん（本塁打を）狙っていた。甘い球は積極的にいこうという意識で打席に入った。ちょっと詰まったけど、力であそこまで行ったと思う」

代打・佐々木が四球を選んだ2点を追う9回、2死一塁で代打に指名された。3番手のルーキー・岩城が投じた初球、甘く入った146キロ直球を逃さず強振。5月15日の阪神戦以来、実に20試合64打席ぶりの6号同点2ランは飛距離118・3メートルを計測し、球団通算9000号のメモリアル弾となった。

「メモリアルなアーチを打ったこと、ドミニカ人として打てたこと、とてもうれしい」

来日2年目。新井監督への感謝の思いを胸に刻む。昨年9月24日に休日返上で受けた打撃指導。打ちに行く際に首が右（捕手）側に傾く悪癖があり、打球に力が伝わりにくくなっていた。シーズン中に指摘すると打撃を崩すリスクがあるため、終盤にタイミングを見極めて伝授された。

「ドミニカ人は黙って何も言われないと不安になる。シーズン終盤にアドバイスしてくれたのは、2年目を考えてのこと。だから、凄くうれしかった」

記念の一発が、しかし、勝利に直結しないからもどかしい。4回無死二塁を逃すと、先頭が出塁した6回から3イニング連続で併殺に倒れる拙攻。新井政権で初の交流戦負け越しが決まり、指揮官は「そこ（併殺）は結果だから。よく粘って追い付いた。しっかり勝ち切れるようにしていきたい」と前を向いた。

「2試合連続のサヨナラ負けはとても悔しいし、残念。明日は連敗を止めることができるように頑張ります」

モンテロの言葉はナインの総意だ。パとの対戦は残り5試合。このままズルズルいくわけにはいかない。

（江尾 卓也）