サッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は休養日から一夜明けた10日（日本時間11日）、米テネシー州ナッシュビルのトレーニング施設で練習を再開し、冒頭以外を非公開で調整した。14日（同15日）の1次リーグ初戦オランダ戦へ総仕上げに突入。先月3日の右鎖骨骨折から完全復帰したMF鈴木唯人（24＝フライブルク）は順調な仕上がりを見せている。

報道陣に公開された冒頭部分ではFW塩貝やFW前田らと同組の鳥かご（ロンド）に入り、軽快な動きを披露した。「チーム全員にチャンスあると思う。そういう時にみんな一人一人が自分の役割を全うできることが大事。コンディションを上げて準備ができれば」。練習後の取材エリアで冷静に語った。

メキシコ・モンテレイでの大会事前合宿ではU―19日本代表と練習試合（35分×4本）で70分間のプレー時間を与えられた。3本目にCKのキッカーを務めて右足で蹴り込み、こぼれ球に詰めたDF鈴木淳之介のゴールを演出。「他にもチャンスに関われそうな時があったので（状態は）悪くない」と手応えを示す。

いよいよ初の大舞台の初戦が迫ってきた。対するオランダへ「強豪とやる時に思うことは、こっちがリスペクトしすぎては良くない」と言う。南野拓実、三笘薫が選外となった左シャドーでキーマン。「どの場面でも僕なりにできる限りのことをやってチームに貢献できれば」と見据えた。