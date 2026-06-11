開催：2026.6.11

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 7 - 5 [Rソックス]

MLBの試合が11日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとRソックスが対戦した。

レイズの先発投手はドルー・ラスムセン、対するRソックスの先発投手はウィリアム・ベネットで試合は開始した。

3回裏、9番 テーラー・ウォールズ 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでレイズ得点 TB 1-0 BOS

5回裏、1番 ヤンディ・ディアス 初球を打ってショートへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 2-0 BOS、2番 オースティン・スレーター 5球目を打ってピッチャーへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 3-0 BOS、4番 ライアン・ビレード 6球目を打ってライトへの犠牲フライでレイズ得点 TB 4-0 BOS

6回裏、1番 ヤンディ・ディアス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 5-0 BOS

8回表、7番 ケーレブ・ダービン 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでRソックス得点 TB 5-1 BOS、2番 セダン・ラファエラ 5球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでRソックス得点 TB 5-4 BOS

8回裏、8番 セドリク・ムリンス 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレイズ得点 TB 7-4 BOS

9回表、7番 ケーレブ・ダービン 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでRソックス得点 TB 7-5 BOS

試合は7対5でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのドルー・ラスムセンで、ここまで6勝2敗0S。負け投手はRソックスのウィリアム・ベネットで、ここまで1勝2敗0S。レイズのクレビンジャーにセーブがつき、1勝2敗2Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で3打数、1安打、0打点、打率は.238となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-11 04:50:25 更新